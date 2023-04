Padre de Goiânia é chamado para benzer avião de R$ 35 milhões que Virginia deu para Zé Felipe; veja

Virginia Fonseca e Zé Felipe convidaram um padre para abençoar o avião particular recém-adquirido e já muito comentado. As bênçãos foram distribuídas neste sábado (22), antes do casal embarcar numa viagem para Curitiba.

“Pedimos ao padre para vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus. Toda a honra e glória a Deus sempre”, escreveu a influenciadora no Instagram ao compartilhar o momento com os mais de 40 milhões de seguidores.

O padre convidado, Welinton Silva, também publicou nas redes sociais. “‘O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz’. (Nm 6, 24-26)”, comentou.

Ainda no Instagram, a empresária contou que estava acompanhando o artista em um show como forma de comemorar o aniversário. “Bora acompanhar o marido porque diz ele que ainda é aniversário dele e ele merece ser tratado igual rei”, disse.

Virginia presenteou o parceiro com um jato do modelo Cessna 560XL, que tem a capacidade para nove passageiros, na última quinta-feira (20). Avaliado em R$ 35 milhões, a aeronave foi um presente de aniversário de 25 anos do cantor.