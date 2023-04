Taxa de não-resposta do Censo 2022 em Goiás é de 3,57%

Até o último dia de janeiro, a taxa de recusa e de morador ausente do Censo 2022 para Goiás era de 6,52%. Com a implementação de campanhas a nível nacional, o número caiu para 3,57%.

Ao analisar o cenário nacional, Goiás está abaixo da meta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é de 5% e se posiciona de forma mediana entre os estados.

De acordo com o coordenador de divulgação da entidade, Hugo de Paula Oliveira, os três municípios com maior incidência de não-resposta foram Águas Lindas, com 6,8%, seguido por Cidade Ocidental e Luziânia. Diante disso, foram destinadas equipes para colher as informações em março, o que resultou na diminuição da taxa para abaixo de 5%.

O coordenador ressalta que, como são cidades ao entorno de Brasília, a maior característica desses casos é de morador ausente, visto que a maioria trabalha na capital e volta apenas para dormir.

Em abril, o IBGE fez outra ação, dessa vez em regiões nobres ao redor do Brasil. A dificuldade em questão era de acessar os moradores, uma vez que tendem a residir em condomínios.

“Por exemplo, síndicos podem não aceitar a entrada dos recenseadores. Por isso, no dia 15 e ao longo desta semana, fizemos o trabalho de informar sobre a obrigatoriedade de participar do Censo 2022 e do caráter sigiloso dos dados, que serão expostos somente de forma estatística”.

O Censo 2022 começou a ser colhido em 1º de agosto com finalização em 31 de outubro. No entanto, por causa dos atrasos, a fase de coleta finalizou no dia 28 de fevereiro. A partir desta data, iniciou-se a fase de apuração, que é quando os recenseadores voltam aos lares que inicialmente tiveram recusas ou ausências.

Hugo afirma que os dados iniciais do Censo 2022 estão com divulgação prevista para maio ou junho.