Contando até três dias sem energia, empresários e produtores rurais fazem manifestação em Pirenópolis

Equatorial informa que imóveis estão irregulares, mas que busca solução com Prefeitura para que processo de regulação da energia ocorra

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2024

Manifestação contra quedas de energia, em evento da Equatorial, em Pirenópolis (Foto: Reprodução)

Atualizada às 11h

Um grupo de hoteleiros, empresários e produtores rurais realizou uma manifestação pacífica em Pirenópolis, com o objetivo de expressar a insatisfação com as recorrentes quedas de energia que sofrem na cidade. A mobilização aconteceu durante um evento da Equatorial, concessionária responsável pelo serviço, que começou às 09 desta quarta-feira (11), no campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ao Portal 6, o empreendedor Jacob Barros, que integra o grupo, detalhou a difícil e dispendiosa situação vivida pelos locais. Nos piores casos, ele relata interrupções no fornecimento de energia que chegam a durar impressionantes 3 dias corridos. Caso mais recente do drama aconteceu entre quinta-feira (05) e domingo (08) últimos.

“O objetivo é protestar contra o descaso da empresa com os clientes, devido às frequentes e prolongadas quedas de energia, que chegam a durar mais de 24 horas, chegando até o absurdo de 3 dias, impactando residências, negócios e propriedades rurais”

Os participantes apontam ainda a ausência do prometido “pronto-atendimento” da empresa, que se comprometeu a enviar técnicos e equipes para resolver o problema – ação que não acontece.

Estrategicamente, com o intuito de chamar a atenção da Equatorial, os participantes decidiram organizar o protesto durante o evento de troca de lâmpadas, que disponibiliza modelos de LED em troca de fluorescentes ou incandescentes, além de outros serviços em Pirenópolis. Esse tipo de ação é realizada pela concessionária, frequentemente, em diversas cidades.

“Observamos ainda que boa parte dos prestadores de serviço da Equatorial é terceirizada, o que parece contribuir para a falta de informações claras e de comunicação eficiente com os consumidores. Estamos buscando um meio pacífico e administrativo de resolver esses problemas pontuados. Contudo, caso não seja possível, não hesitaremos em entrar com medidas legais no âmbito judicial”

Ainda segundo Jacob, parte dos reclamantes já até teria abeto denúncias no Reclame Aqui e no Procon, ainda nesta semana, além do Ministério Público de Goiás (MPGO) ter sido acionado.

A reportagem também entrou em contato com a Associação Brasileira da Indústria Hotéis (ABIH), por meio do vice-presidente da sessão de Pirenópolis, Danilo Matos. Ele informou já ter entrado em contato com a superintendência e com a direção da empresa, sendo atendido e propondo uma reunião para discutir o cenário local e possíveis melhorias.

Leita nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que recebeu, na manhã de hoje (11), moradores da região de Mata Velha e outros povoados de Pirenópolis. A concessionária ressalta que os loteamentos precisam ser regularizados para que o fornecimento de energia seja ligado, conforme prevê a Resolução 1000 da Aneel.

A distribuidora informa que entrou em contato com a prefeitura para a regularização completa do local pois, somente após este processo, o fornecimento de energia poderá ser ligado por parte da concessionária. O superintendente da distribuidora na região está à disposição no local para atender o grupo e anotar as demandas, além de informar sobre o trabalho já realizado na região até o momento e se mantém à disposição, e de portas abertas, para todos esclarecimentos necessários.

Entre outubro e dezembro de 2024, Pirenópolis tem sido fortemente atingida por tempestades com altos índices de chuvas e raios, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A companhia salienta que assim que os casos são registrados atua com prioridade para a normalização completa.

Para reduzir os efeitos climáticos e os impactos no fornecimento de energia aos clientes, a Equatorial entregou, em setembro deste ano, a nova Subestação Pirenópolis, que agora dispõe do dobro da capacidade da antiga estrutura. A unidade foi totalmente reconstruída em tempo recorde, em apenas cinco meses, mostrando o compromisso da empresa com o desenvolvimento do Estado. A rede de distribuição local também foi refeita em toda a cidade e dois novos transformadores garantem alívio na rede elétrica da cidade e a possibilidade de conexão de novas cargas. Todo esse investimento contribui para o crescimento do turismo e da economia da região.