Haverá alguns signos que antes de abril acabar sentirá um grande baque com uma surpresa nada agradável e isso poderá surtir reflexos a longo prazo.

A única vantagem dessa situação caótica é que aprendizados vitalícios ficarão para fazer essas casas astrológicas amadurecerem e melhorarem como pessoas.

É importante analisar melhor com quem tem se relacionado pois existem grandes chances de haver uma pessoa muito manipuladora por perto, querendo te coagir a fazer coisas que não condiz com sua índole.

Tenha mais pé no chão, neste período que o Sol chegou à casa de touro. Aja com mais destreza e perceba melhor as movimentações de quem se diz amigo.

Diante das dicas, confira quais os nativos que devem ficar mais atentos com algumas situações que podem acontecer em breve e mudar radicalmente seu futuro. Veja!

3 signos que antes de abril acabar poderão ter uma surpresa nada agradável:

1. Áries

Os arianos estarão vivenciando fortemente as sensações do Mercúrio Retrógrado, com direito à saudade do passado, confusão, insônia e receios irracionais.

O problema é que, justamente neste momento de dúvidas, um amor antigo pode reaparecer para causar um estrago em sua vida. Você não pode cair.

Lembre-se da razão para não estarem mais juntos. Essa pessoa pode ter te magoado bastante e não vale a pena *reassistir” esse filme de terror

2. Gêmeos

Os nativos dessa casa estão enfrentando também as consequências deste fenômeno, além de estarem no próprio inferno astral, o que não é nada fácil.

A surpresa desagradável do geminiano poderá estar ligada a uma pessoa muito próxima, alguém que se diz confiável e, na verdade, só está esperando um vacilo para te derrubar de vez.

Esse alguém tem almejado ter tudo o que você levou tempos para conquistar. Fique de olho e conte menos sua vida!

Vale a pena lembrar que essa dica serve para pessoas com Sol, Lua e ascendente em gêmeos.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão receber uma presença do passado de novo, querendo tentar recomeçar e bagunçar totalmente sua cabeça.

Será preciso resiliência e força para fazer boas escolhas desta vez. Não dá para agir por impulso em todas as situações da vida. Pense com cautela e preserve sua saúde mental.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!