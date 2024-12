Bolsa Família em 2025: veja como fica o pagamento do benefício

Política de valorização deve representar o novo salário mínimo

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de dinheiro. (Foto: Marcelo Casal JR/Agência Brasil)

A partir de 2025, o tradicional programa Bolsa Família passará por mudanças significativas. Conforme o Governo Federal, as alterações visam fortalecer a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade e combater fraudes.

As novas regras incluem desde obrigatoriedade da biometria até atualização frequente do cadastro e um foco maior na verificação de famílias unipessoais. Saiba mais lendo até a matéria até o final!

Bolsa Família em 2025: veja como fica o pagamento do benefício

De acordo com o jornal O Globo, a política de valorização deve representar o novo salário mínimo de R$ 1.521. A projeção considera que a estimativa do governo para o INPC, o índice inflacionário para atualizar o piso nacional.

Com as novas regras, fica arbitrado que:

Com as novas regras estudadas pelo governo, a valorização do salário mínimo seria limitada à expansão real do arcabouço fiscal, que será de 2,5% em 2025;

O valor do piso nacional deve ficar em R$ 1.515;

No caso, a política de valorização do salário mínimo vigente elevaria esse valor para R$ 1.521 em 2025.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

O chá que ameniza dor de cabeça, cólica e ajuda eliminar gorduras abdominais

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!