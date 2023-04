Dire Straits Legacy anuncia show em Goiânia com integrantes da formação original

Com o intuito de comemorar os mais de 40 anos de trajetória, a banda britânica Dire Straits Legacy está realizando a turnê “World Tour 2023” e Goiânia é uma das cidades que está incluída na rota de shows.

A apresentação acontecerá no dia 18 de maio no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), no Jardim Mariliza, a partir das 21h.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Shop Ingressos. Os valores variam entre R$ 140 até R$ 600, a depender do tipo e setor escolhido.

O grupo é formado pelos músicos Phil Palmer (guitarra), Alan Clark (teclado), Danny Cummings (percussão), Mel Collins (saxofone), Jack Sonni (guitarra), Andy Whittaker (baixo) e Steve Ferrone (bateria) e foi considerado um sucesso durante as décadas de 1970 e 1980.

A expectativa é que os integrantes contemplem, no repertório, algumas das principais músicas do grupo, como “Sultans of Swing”, “Money for Nothing”, “Walk of Life” e “Brothers in Arms”.