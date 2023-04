O corpo de um adolescente, de 15 anos, que desapareceu em um lago do Residencial Boa Vista, em Senador Canedo, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) no sábado (22).

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu na sexta-feira (21) quando a vítima, juntamente com outros três colegas, se deslocou até o local para nadar.

Em um dado momento, por volta das 15h, os colegas do rapaz foram até uma mercearia que fica próxima ao local e, ao retornarem, não encontraram o jovem.

Um dos moradores do residencial entrou no lago e conseguiu localizar o cadáver do jovem. Após a ação, a PM foi acionada, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e compareceu no local.

De acordo com as autoridades, o corpo do jovem estava rígido e com sinais aparentes de afogamento. O espaço foi isolado e a Polícia Técnico Científica, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para a retirada do cadáver.