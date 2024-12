Dona de imóvel é morta a facadas após rejeitar jovem como ‘inquilino’, em Alto Horizonte

Por volta de 22h, a vítima estava no próprio estabelecimento, na região Central, onde teria recebido ameaças

Samuel Leão - 02 de dezembro de 2024

Apenas a mochila do suspeito foi encontrada. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 60 anos, foi morta a facadas após proibir que um jovem, de 24 anos, morasse com uma inquilina dela, no imóvel que ela locava. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (02), em Alto Horizonte, e o suspeito segue foragido.

Por volta de 22h, a vítima estava no próprio estabelecimento, na região Central, onde teria recebido ameaças. Terceiros acionaram a Polícia Militar (PM), que foi até o local e ouviu a senhora. Ela explicou que as ameaças eram motivadas por ela proibir um jovem de morar com uma inquilina dela, por os dois discutirem muito.

Apesar de realizar diligências, o suspeito pegou uma mochila e deixou o local, não sendo encontrado. Algumas horas depois, por volta de 00h, ele teria retornado ao endereço e desferiu facadas na mulher.

Testemunhas chegaram a ouvir ela gritando e pedindo socorro, e assim a polícia foi novamente acionada. Os militares adentraram o imóvel e a encontraram gravemente ferida, acionando também uma equipe médica do Hospital Municipal de Alto Horizonte.

Apesar da tentativa, quando ela recebeu atendimento, já estava sem vida. Ainda no local, a guarnição ouviu cães latindo na rua dos fundos e, ao averiguar, encontraram o suspeito, saindo de uma residência com uma bicicleta.

Quando ele percebeu a viatura policial, saiu correndo, pulou o muro e fugiu para um matagal. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado, de modo que apenas a mochila que ele carregava foi encontrada em cima de uma árvore.

O caso foi registrado como homicídio simples, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).