Goianos protestam contra perito que chamou as mulheres do estado de putas

Após divulgação de um áudio com expressões xenófobas contra as mulheres de Goiás enviado pelo ex-perito forense Ricardo Molina, de 71 anos, para a ex-mulher dele, Janine Jasem, de 28 anos, internautas goianos utilizaram as redes sociais para realizar um protesto contra o homem.

Nos comentários de uma publicação na página do profissional no Instagram, alguns usuários manifestaram o descontentamento com a atitude do idoso e pediram respeito ao público feminino que mora no estado.

“Respeita as mulheres do Goiás! Seu ridículo”, disse uma.

“Você respeita as mulheres e meu Estado de Goiás”, comentou um usuário.

“Goiana com orgulho…”, ressaltou outra.

As gravações vieram à tona no sábado (22). Nos áudios, o homem aparece xingando a ex-companheira e, posteriormente, se referindo ao estado como um território que é “exportador de puta”.

“Você está pensando que vai me roubar, sua ladra goiana? Você está pensando que eu sou otário? Você planejou isso tudo, você só quis usufruir. Isso é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de puta do planeta”, diz um trecho da mensagem.

Em outro momento, Ricardo chama a mulher de caipira e afirma que, por ela ter nascido em Anápolis, ela nunca será uma pessoa “chique” e tampouco “culta”.

“Uma caipira de Anápolis (GO)” e, por isso, nunca vai ser “chique” e “culta”. Você é inculta, nunca leu um livro, você não passa da terceira página. Você nunca vai ser alguma coisa”, diz outro trecho do áudio.

Vale lembrar que Ricardo está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) de São Paulo suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira Janinne.