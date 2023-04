O homem, de 29 anos, que morreu após entrar em uma represa no setor Luiza Monteiro, no Parque Barreirinho, em Trindade, região Central, foi identificado como Gabriel Pereira dos Santos.

A vítima estava desaparecida desde sábado (22) e foi localizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (23) durante uma nova busca.

O Portal 6 apurou que o episódio aconteceu por volta das 15h quando Gabriel, juntamente com um amigo, estava nadando no local, mas resolveu atravessar a represa, pulando do lado leste.

No entanto, no meio do trajeto, a vítima acabou se cansando, parando de nadar, o que a fez afundar e, consequentemente, se afogar.

Uma equipe de mergulhadores foi acionada no fim da tarde de sábado e se deslocou até o local para ajudar nas buscas. No entanto, o corpo do rapaz não foi localizado e a busca foi retomada na manhã deste domingo.

As autoridades policiais juntamente com o Instituto Médico Legal (IML) já foram acionadas para comparecer no local.