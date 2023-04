Mãe descobre de onde estava vindo o dinheiro que a filha recebia e decide fazer pedido

Sustentar um lar com três filhas não é tarefa fácil. Por essa razão, uma mãe desabafou no Reddit sobre uma descoberta envolvendo a filha mais velha e um emprego secreto.

A mulher, que não se identificou, contou que tem 38 anos e é mãe de três meninas, a mais nova de cinco anos e a mais velha de 17. As duas primeiras têm o mesmo pai, que faleceu há seis anos.

Já a mais nova foi concebida com um lance de uma só noite. Por mais que o homem pague pensão para ajudar na criação da garota, ele não é presente no dia a dia.

Sendo assim, a mulher ficou encarregada de cuidar de si, da casa e das três filhas, com quase nenhuma ajuda. Então, quando ela descobriu que a filha mais velha estava realizando movimentações bancárias estranhas, a onda de choque foi inevitável.

“Eu descobri que ela tem um emprego, eu recebi as notificações do banco e notei os saques na conta logo após cada pagamento. Era o suficiente para evitar a cobrança das taxas e ajudar com as contas em casa”, relata.

A mãe discutiu com a adolescente por ela se recusar a ajudar a família. Porém, a garota discordou que seria caso de egoísmo e julgou a mãe por “roubar a infância”.

“As duas mais novas estavam em prantos e eu tentando confortar elas, então depois que minha filha mais velha decidiu sair, eu disse a ela para voltar somente quando estiver pronta para realmente ser parte da família”, revela a mãe.

As reações de amigos e familiares foram divididas, com uma parte concordando que a filha deveria ajudar em casa e com outra defendendo o direito da adolescente de não se responsabilizar.

“Não acho que agi errado em pensar que cada membro da família deve contribuir, até a minha filha de cinco anos ajuda com a limpeza”, finaliza.

No entanto, os comentários no Reddit culparam a mãe por esperar demais da filha. ‘Você não está esperando ajuda, está querendo que sua filha mais velha suporte financeiramente as mais novas enquanto ela ainda é uma adolescente. Além disso, ao invés de parabenizá-la pelo emprego, sua primeira reação foi cobrar um pagamento”, disse um internauta.