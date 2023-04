Neste momento de transição no Mercúrio Retrógrado é importante ficar atento pois há alguns signos que poderão receber de volta alguém do passado e isso pode ser perigoso.

Se a pessoa saiu da sua vida, deve haver um motivo justo para isso. Logo, não dá para agir por impulso neste cenário tão delicado e aceitar de volta alguém que já te feriu.

Vale a pena relembrar que o fenômeno pode causar uma série de reações em todas as casas do zodíaco, como confusão, insônia, saudade do passado, dúvidas sobre o presente e pesadelos durante o sono.

Com isso, é bem possível que várias pessoas se percam nos próprios sentimentos e pensamentos tortos. É importante olhar para dentro e refletir o que realmente te fará bem.

Neste cenário, há uma infinidade de respostas a serem esclarecidas e, com certeza, amadurecerá muitas casas do zodíaco. Por essa razão, confira agora quais os nativos que devem ficar bem atentos com quem tentar reaparecer em breve.

3 signos que poderão receber de volta alguém do passado nos próximos dias:

1. Áries

Os arianos devem ficar mais atentos que nunca. Isso porque o Mercúrio Retrógrado começou enquanto o Sol ainda estava nesta casa. Com isso, os nativos poderão sentir mais que os demais.

Um ex ou uma amizade acabada poderá tentar retornar à sua vida. Mas veja bem as circunstâncias. Talvez essa pessoa só retorne para fazer ainda mais bagunça.

Não é um bom momento para desorganizações. Pelo contrário, este é o exato momento para alinhar as ideias e começar a evoluir, amadurecer e se dar bem na vida.

2. Touro

Apesar dos taurinos sentirem mais forte os efeitos do Mercúrio Retrógrado, isso não ameniza o que os taurinos passarão. Como o Sol entrou nessa casa logo após o início do fenômeno, os nativos também poderão se abalar.

As confusões deste momento podem os deixar mais propensos a cair em papo furado de ex. Não vale a pena! Não dá para resgatar essa história mais.

Para os taurinos é tempo de fechar os ciclos em aberto que já não fazem mais bem. Existem novas histórias para serem vividas e isso só será possível quando as antigas forem finalizadas.

3. Sagitário

Para o sagitariano será uma surpresa e tanto! Uma pessoa do passado – que já teve um alto valor sentimental – retornará misteriosamente e causará um boom de sentimentos nesse coração fogo.

É preciso ter muita cautela com os discursos planejados dessa pessoa. Talvez isso seja extremamente perigoso a essa altura do campeonato. Fique de olhos abertos!

