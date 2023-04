Parece bizarro, mas muitos homens adotam uma espécie de “teste de validação” para massagear o seu ego quando estão em um envolvimento amoroso. Nesse tal teste, ele usa artifícios manipuladores para colher provas a fim de saber se a mulher está sob seu controle.

6 provas de que você está sendo testada por um homem e não percebeu:

1. Ele te ignora

Uma das primeiras coisas que um homem que testa uma mulher faz é ignorá-la.

Parece contraditório, mas é através disso que ele consegue entender o quanto ele faz falta para ela e o quanto ela vai atrás dele.

Eles gostam de ver a ficante “implorando” por sua atenção.

2. Gosta de perguntar sobre seu passado

Outra coisa nada legal que alguns homens fazem é perguntar para a sua ficante com quantos homens ela já ficou e como era o seu passado.

Assim, de forma machista, ele analisa se ela se encaixa no seu padrão de mulher recatada ou não.

3. Ele fica projetando o futuro de vocês, mas foca pouco no presente

Um homem que está sempre te testando vai falar apenas do futuro de vocês e o presente é como se nunca estivesse na hora certa.

Dai, minha cara, ele vai encher sua mente de expectativas, como “quando a gente namorar vai ser assim…”, “quando formos morar juntos vamos viver assim…”

4. Sempre está cedo demais para algo sério

Dialogando com o tópico anterior, o homem que gosta de testar a mulher vai sempre afirmar com todas as letras que está cedo demais para algo sério.

Nessas horas, ele vai inventar um monte de obstáculos que impedem vocês de darem certo.

5. Ele te mostra que está bem sozinho

Como dito, um avaliador desse nível vai querer te testar e ver até onde você vai “implorar” por sua atenção.

Para isso, ele vai fazer questão de mostrar para você e o resto do mundo que ele está bem sozinho.

6. Você parece estar em um jogo de comparação

Por fim e para fechar o “teste de validação”, um sentimento que esse tipo de homem deixa em qualquer ficante é aquele de que ela parece estar sempre sendo comparada.

O que acontece é que a todo momento esse cara fica comentando de outras mulheres, outros corpos, comportamentos e relacionamentos, como se fosse um parâmetro para a forma que você deve se portar com ele.

Isso, sem dúvidas, não é nada legal.

