Hospital Evangélico Goiano conquista novamente certificação ONA II de Acreditação Hospitalar

O Hospital Evangélico Goiano conquistou, pela segunda vez, o Nível II – Acreditado Pleno, conferido pela Organização de Acreditação Hospitalar (ONA). A unidade, que já havia obtido a mesma certificação em 2019, atendeu novamente aos critérios da empresa acreditadora.

Para atingir a Acreditação ONA II, a organização de saúde passa por um longo processo de avaliação e precisa atender a dois critérios: cumprir ou superar, em 80%, os padrões de qualidade e segurança; cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.

O certificado para o Nível Acreditado Pleno é válido por dois anos – após esse período, a unidade hospitalar poderá solicitar uma nova avaliação. A primeira acreditação do Hospital Evangélico Goiano obtida junto à Organização de Acreditação Hospitalar foi em 2016.

Naquele ano, o hospital passou a compor o grupo de unidades de saúde com a certificação ONA Nível I – Acreditado. Isso foi possível porque a organização de saúde cumpriu ou superou, em 70%, os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. Foram avaliadas todas as áreas de atividades da instituição, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. Esse certificado também é válido por dois anos.

“O Hospital Evangélica Goiano, agora parte da Associação Educativa Evangélica, é uma instituição de saúde reconhecida em todo o Estado de Goiás pela excelência no atendimento à população. Damos continuidade a um trabalho brilhante feito pelas administrações anteriores e que, hoje, permite conquistar novamente a certificação ONA II”, declara o presidente da AEE e Chanceler da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, Augusto César Rocha Ventura.

Para o 1º vice-presidente da AEE, Ernei de Oliveira Pina, que já atuou como diretor executivo do HEG, “observar o crescimento do Hospital Evangélico Goiano sob a gestão da Associação Educativa Evangélica é motivo de orgulho. Acreditamos que a Acreditação ONA II é um marco importante, que reforça o compromisso da unidade de saúde no atendimento à população”.

Carlos Hassel Mendes, Reitor da UniEVANGÉLICA, destaca a importância da Acreditação: “temos um Curso de Medicina na instituição, além de diversos outros na área da saúde. Sabemos da importância do Hospital Evangélico para os campos de estágio dos nossos acadêmicos. E vários deles, quando formam, têm a oportunidade de trabalhar no HEG, muitas vezes em posições de destaque, como gestores”.

Gestão

A Associação Educativa Evangélica (AEE), após realização de assembleia geral extraordinária realizada em julho de 2022, decidiu pela aquisição do Hospital Evangélico Goiano, localizado em Anápolis. A AEE, que existe há 75 anos, é mantenedora da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, seis faculdades no interior de Goiás (Rubiataba, Ceres, Jaraguá, Goianésia, Senador Canedo e Anápolis), uma escola técnica de enfermagem, três Colégios (Anápolis, Ceres e Goianésia) e um Hospital em Goianésia.

A decisão foi tomada após tratativas ao longo de dois anos e meio. O Hospital Evangélico Goiano, com 184 leitos e uma estrutura comparada à dos melhores hospitais do país, é fruto da visão extraordinária do médico e missionário brasileiro James Fanstone que, há mais de 90 anos, fundou a unidade na cidade de Anápolis para atender com excelência à comunidade.

Com moderno pronto-atendimento, atende a seis especialidades médicas, oferecendo unidade de internação, centro cirúrgico, UTI, centro de diagnóstico, área de oncologia e completa infraestrutura médico-hospitalar. É considerado um dos maiores hospitais do Estado de Goiás, possuindo diversas acreditações e certificações, dentre elas a certificação ONA II – Acreditado Pleno da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar e o selo Platina da Associação dos Hospitais Privados do Estado de Goiás – Ahpaceg.

Para o presidente da Associação Educativa Evangélica, o advogado Augusto César Rocha Ventura, “a aquisição do Hospital Evangélico Goiano vai possibilitar, ainda mais, o suporte aos cursos da área de saúde mantidos pela AEE – Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Biomedicina, solidificando e ampliando vagas de estágio dos cursos e de residência médica, tornando-se um diferencial relevante em relação às demais instituições de educação, além fortalecer ainda mais o cumprimento da missão institucional cristã, posto que ambas organizações são confessionais”.

Os representantes do HEG priorizaram a negociação com a AEE, em razão da relação histórica entre as duas unidades. Embora independentes, o Dr. James Fanstone também foi um dos fundadores da AEE. Foi levada ainda em consideração a credibilidade e solidez da Associação Educativa Evangélica na atuação educacional ao longo dos anos.

A AEE executa neste momento um plano de investimentos, no sentido de manter a boa referência hospitalar e excelência que o HEG sempre teve. E pautada na ética e transparência, continuará apresentando à comunidade o andamento do processo de transferência da gestão daquela unidade hospitalar, assim como as informações referentes ao atendimento à população.

História

O Hospital Evangélico Goiano (HEG) foi fundado em 1927 pelo casal Daisy e James Fanstone. Naquela década, foi a segunda unidade hospitalar do Estado de Goiás e a primeira em atendimento particular com uma estrutura moderna e arrojada.

O Doutor Fanstone, como era chamado, apesar de brasileiro, tinha descendência inglesa e, por isso, fez seus estudos iniciais em Brighton, indo depois cursar medicina na Universidade de Londres. Concluiu a faculdade em 1914, tornando-se bacharel em Medicina e Cirurgia. Em seguida, alistou-se no Exército Britânico, onde serviu até 1919, devido ao inicio da Primeira Guerra Mundial.

Como Capitão Médico, serviu nas trincheiras da França e Bélgica, passando também um ano no Exército de Ocupação na Alemanha. Recebeu três medalhas de campanha e conseguiu, do seu bolso, economizar as libras com as quais iniciou o seu trabalho no Brasil.

Mesmo assim, James Fanstone voltou à Universidade de Londres e, definitivamente, sendo nomeado como doutor em medicina. Com este título, chegou a ocupar no London Hospital of Tropical Medicine, uma cadeira de professor assistente. Em 1922, casou-se com Ethel Marguerite Peatfield, a Dona Deise, e veio para o Brasil. Por dois anos, o casal ficou em São Paulo e Belo Horizonte.

Nesta oportunidade, Doutor Fanstone aprendeu português e preparou uma tese que, defendida e aprovada na Universidade de Minas Gerais, lhe permitiria atuar como médico no país. Neste período, visitou Goiás por duas vezes, acompanhando missionários presbiterianos, e resolveu fixar seu futuro hospital na cidade de Anápolis.

Em 1924, mudou-se definitivamente para o coração do Brasil. Comprou uma casa na Rua Desembargador Jaime, em Anápolis (GO) e adaptou-a para uso médico. Nesta clínica-residência, James realizou a primeira cirurgia de apendicite do estado, em uma mesa de madeira feita por ele mesmo. Aos poucos, comprou terrenos e casas vizinhas e começou a construção do primeiro prédio próprio, com 20 leitos, sala de cirurgia, raios-x e laboratório. Esta construção se transformou oficialmente no Hospital Evangélico Goiano (HEG), no ano de 1927, e teve a participação de enfermeiras inglesas no seu corpo clínico.

Na década de 30, o HEG ganhou uma sede com cinco andares e até mesmo elevador, que o historiador João Asmar considera o primeiro arranha-céus de Goiás. Em 1934, fundou a Escola de Enfermagem Florence Nightingale, para formação de mão-de-obra especializada, sendo a terceira escola de enfermagem do país. O Hospital Evangélico logo se tornou referência na região centro-oeste, pela qualidade do serviço prestado, sempre em sintonia com centros médicos da Europa e Estados Unidos.

Doutor James Fanstone também foi um dos fundadores da Associação Educativa Evangélica, atualmente, mantenedora de diversas instituições de ensino superior em Goiás. Ao longo de todos esses anos de HEG, o médico anapolino de coração manteve a instituição com renda própria, nunca recebendo colaborações de entidades filantrópicas.

Quando morreu, aos 97 anos, em 15 de agosto de 1987, o médico estava consagrado e com o peito cheio de títulos e medalhas. Dentre outros, era Cavalheiro da Ordem Anhanguera, Oficial Mui Excelente da Ordem do Império Britânico, licenciado no Colégio Real de Físicos de Londres, membro do Colégio Real de Cirurgia da Inglaterra, da Sociedade Real de Medicina e Higiene Tropical da Inglaterra e do Instituto Real de Saúde Pública de Londres, além de presbítero eleito do Conselho da Igreja Presbiteriana de Anápolis.

O trabalho de James Fanstone continuou com o filho Henrique Maurício, formado em medicina pela Universidade de Minas Gerais, em 1951. Além de suas atividades médicas no hospital fundado pelo pai, exerceu os cargos de vereador e vice-prefeito em Anápolis, duas vezes deputado federal e secretário de Estado do Trabalho, Administração e Saúde.

Hoje, o Hospital Evangélico Goiano (HEG) ocupa 10 mil metros quadrados, sendo oito mil de construção própria, 178 leitos, 308 funcionários e 144 médicos. A unidade hospitalar também já foi considerada pelo Ministério da Saúde como referência nacional em cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica e urgência e emergência. Desde sua fundação, é sede para estágios de enfermagem, fisioterapia e medicina. Uma média de 300 cirurgias são realizadas ao mês, além de centenas de atendimentos em diversas especialidades.

Portanto, o Hospital Evangélico Goiano é uma instituição que realiza procedimentos de alta complexidade, e tem o foco no paciente, com o compromisso permanente de buscar qualidade e excelência.