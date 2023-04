Identificado casal que morreu após carro cair de ponte e parar em córrego, em Anápolis

Duas pessoas morreram após um carro cair em um córrego no Sítio de Recreio Jardim Peixoto, em Anápolis. O caso aconteceu no domingo (23).

O Portal 6 apurou que as vítimas, Maria de Fatinha Araújo, de 64 anos, e Manoel Carlos de Araujo, de 73, eram um casal e estavam retornando de uma chácara da região, juntamente com a filha, de 19 anos, e outro filho que estava em um veículo mais a frente.

Ao passar por uma ponte e seguir adiante, o filho notou que o carro em que os pais e a irmã estavam não estava mais acompanhando trajeto e, por isso, decidiu retornar para ver o que tinha acontecido.

Neste momento, ele escutou um grito de socorro vindo da irmã e avistou o veículo já caído na ponte, com as rodas para cima, e a jovem em cima dele.

No mesmo instante, o rapaz entrou no córrego e conseguiu retirar a mãe, Maria de Fatinha, da parte interna do veículo e colocá-la em cima do automóvel. Entretanto, eles não conseguiram retirar o pai da parte interna do automóvel.

Após a ação, a Polícia Militar (PM), juntamente com o Corpo de Bombeiros, foi acionada e compareceu no local. Assim, os policiais conseguiram fazer a retirada do idoso com o auxílio de uma prancha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito de Maria e Manoel. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no ambiente para a retirada dos corpos. Já a jovem, de 19 anos, estava consciente e recusou atendimento.