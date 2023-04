Identificado jovem que morreu na GO-222, na saída para Anápolis

Ivan Nunes Ferreira, de 23 anos, é a vítima fatal do acidente ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, na GO-222, na zona rural de Nerópolis, no trevo para Anápolis.

O Portal 6 apurou que a colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão. O veículo de grande porte vinha no sentido Anápolis – Nerópolis, enquanto o automóvel estava na direção oposta.

A vítima invadiu a pista contrária e acabou batendo na lateral do caminhão, ficando preso nas ferragens posteriormente. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e só pôde constatar o óbito da vítima.

A equipe da Polícia Científica de Goiânia esteve no acidente para realizar a perícia no local. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no lugar do acidente e recolheu o corpo.

O caminhão envolvido no acidente foi liberado para o condutor.