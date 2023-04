De encontro de motociclistas a Chorinho, Goiânia terá eventos culturais gratuitos todos os dias até domingo (30)

De encontro de motocicletas até o tradicional Chorinho, as atrações culturais previstas para acontecer em Goiânia ao longo da semana prometem divertir os participantes e agitar os dias na capital.

Ao todo, são nove atividades previstas, realizadas pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que começarão a partir desta terça-feira (25) e vão até domingo (30). Todas são gratuitas.

Veja o cronograma das atividades previstas para essa semana

1. A incrível máquina de livros

O projeto “A Incrível Máquina de Livros”, que visa estimular a leitura e a formação de leitores, acontecerá em Goiânia nos dias 25, 26 e 27 de abril.

O evento será realizado no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás, das 09h até às 17h, durante todos os dias. A entrada no local é gratuita.

2. Encontro das Culturas

Já na quarta-feira (26), a Secult realizará uma pré-conferência, no Teatro do Instituto Federal de Goiás (IFG) com a temática “Acessibilidade, acesso e inclusão”.

O encontro acontecerá às 18h30 e reunirá diversos representantes municipais, estaduais e nacionais para debater a criação de políticas públicas destinadas a práticas culturais em todas as modalidades. A atividade é aberta ao público.

3. Tenda Cultural – Encontro de Motociclistas

Outra atração gratuita que promete agitar Goiânia é o encontro de motociclistas. O evento está previsto para acontecer na quinta-feira (27), às 20h, na Avenida Goiás.

Além do bate papo e troca de experiências, os participantes também poderão curtir o show do cantor Fridão We Rock. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.

4. Chorinho

Já na sexta-feira (28) acontece a segunda edição do costumeiro Chorinho. O evento será na Antiga Estação Ferroviária, que fica na Avenida Goiás, às 19h.

A partir das 19h20, os participantes poderão curtir um show do grupo Borandá. Já às 20h30, quem irá comandar a festa será a cantora Thainá Janaína.

5. Orquestra Sinfônica

Os fãs de música clássica já podem comemorar. Na sexta-feira (28) é o momento do “Concerto Divertido”, no Teatro Basileu França, às 15h.

A atividade será voltada para alunos e escolas que se inscreveram no projeto “A escola vai ao teatro” e contará com a apresentação de músicas clássicas e contação de histórias.

No entanto, no domingo (30), o evento será aberto ao público, a partir das 11h. Vale lembrar que a Orquestra também apresentará, no mesmo dia, o projeto “Música pelos Cantos de Goiânia”, no Parque Macambira Anicuns, às 10h.

6. Goiânia Homenageia

Inédito no Calendário Cultural de Goiânia, o projeto “Goiânia homenageia” será realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril e vem com o objetivo de prestar homenagens aos grandes nomes da música brasileira como os cantores Cristiano Araújo, Erasmo Carlos e Gal Costa.

A atividade está prevista para acontecer no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, a partir das 20h.

Além das homenagens, o evento também contará com apresentações ligadas à área da literatura, dança, artes cênicas e plásticas.

7. Circuito Cultural Goiânia de Todas as Cores

Mais uma edição do projeto Circuito Cultural Goiânia de Todas as Cores, está com data marcada para acontecer na capital.

Desta vez, o evento será realizado no domingo (30), a partir das 14h, no Beco da Codorna, que fica na Avenida Anhanguera, no setor Central.

A ação contará com shows, DJs e performance que pretendem incentivar e valorizar a cultura da diversidade presente na cidade.