Expulsa de supermercado em BH, jovem divide opiniões ao expor os motivos

Viralizou nas redes sociais o caso de uma modelo e influenciadora mineira, que revelou ter sido expulsa de um supermercado de Belo Horizonte devido às vestimentas.

Kerolay Chaves, de 21 anos, é produtora de conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans e já conquistou mais de 490 mil seguidores no Instagram. Lá, ela quis se pronunciar sobre o ocorrido desta semana.

“Acabei de chegar do supermercado e fui hostilizada por usar ‘roupas curtas demais’. Algumas pessoas olharam com preconceito, outras me xingaram e por fim, fui expulsa do local”, disse.

Para Kerolay, as intensas curvas do corpo e as preferências de roupas têm gerado polêmicas constantemente. “Vocês acreditam? Acho um absurdo nós mulheres ainda sermos tratadas dessa forma só pelo fato de nos vestirmos como a gente quer”, disse.

“A verdade é que a gente passa por isso porque somos gostosas demais, só pode!”, concluiu a mineira, que foi bastante refutada na internet. “Não existe só você na sociedade. Seu direito termina onde começa o do próximo”, disse uma usuária.

“Não está errado em ser você mesma, mas existem lugares que não cabem certos comportamentos. Bom senso é de graça. Fique à vontade para usar”, pontuou outro.

Veja!