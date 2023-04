Gusttavo Lima é divulgado como garoto de programa em site francês

O cantor Gusttavo Lima já está bastante acostumado em ser capa de matérias e ver as fotos em que posa divulgadas nos mais diversos meios. Entretanto, um episódio inusitado ocorreu recentemente envolvendo o sertanejo e um site francês de garotos de programa.

Acontece que fotos do Embaixador estavam sendo utilizadas por um perfil falso, com o intuito de enganar possíveis clientes. As informações são da coluna do Léo Dias, no Metrópoles.

A página alegava que o suposto acompanhante se chamava Victor e realizava serviços presenciais na cidade de Paris.

Dentre as imagens utilizadas pelos golpistas estavam fotos do “Embaixador” durante exercícios na academia e até mesmo de sunga na piscina, tendo sido todas retiradas das próprias redes sociais do artista.

O perfil fake já foi retirado do ar pela plataforma, não podendo mais ser visualizado pelo público.

Agora, que tenta acessar o conteúdo fica apenas com a mensagem “la page que vous essayez de trouver n’existe pas!”, que em tradução livre significa “a página que você está tentando encontrar não existe”.