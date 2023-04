Jovem que foi para a Austrália trabalhar como pedreiro revela quanto está ganhando

Um jovem tornou pública a experiência que tem vivido após deixar a Argentina para trabalhar como pedreiro na Austrália e os detalhes sobre o quanto tem recebido viralizou na internet.

O perfil identificado como Pico La Furia, no TikTok, explicou que, apesar das construções estarem em baixa no país oceânico, é possível conseguir empregos e ganhar até US$ 35 (cerca de R$ 176,5) por hora.

Logo, trabalhando oito horas por dia, o argentino imigrante tem faturado R$ 1,4 mil diariamente (aproximadamente $ 62 mil pesos argentinos).

Nas gravações, o rapaz mostra um pouco do serviço, que consiste em limpar os locais de construções, galpões e similares, além de buscar algumas pedras, auxiliar em demarcações para os superiores e trabalhos leves.

“Eles nunca vão te colocar para construir uma parede, para encher uma coluna de cimento. Aqui está tudo muito controlado”, contou. “No total seriam oito horas, por US$ 35 (cada hora). Ou seja US$ 280, amigo. Nada mal por um dia de trabalho na Austrália”, comentou.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com o ótimo salário do jovem. “É incrível como este homem trabalha tão pouco. Ele esqueceu de mencionar que ele é ajudante de pedreiro. No entanto, reconheço que as construções são diferentes na Austrália”, disse um.



Veja!