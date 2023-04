Morte de ex-mister Anápolis em acidente de trânsito gera comoção nas redes sociais

Warley Jorge Cardoso, ex-mister Anápolis, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (27) após um grave acidente de trânsito, em Santa Helena de Goiás. A morte abrupta do jovem está causando grande comoção nas redes sociais.

Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO), mas não resistiu.

O rapaz trabalhava na Rota 37 Barbearia, foi modelo na byModel e representou a cidade no mundo da moda no ano de 2015, quando foi coroado mister.

Diante da notícia, diversos amigos, familiares e colegas estão utilizando as redes sociais para deixar um último adeus.

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, a Rota 37 Barbearia afirmou que “você deixou um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações. Depois da sua partida, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você sempre estará vivo em nossas lembranças, sempre fará parte de nossas vidas nas grandes e pequenas recordações”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rota 37 Barbearia 🤘🏼🎱🎸💈 (@rota37barbearia)

“A dor do luto não tem uma data para acabar, mas é possível confortar o coração com as boas lembranças que ficam. Descanse em paz”, publicou outro usuário.