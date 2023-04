Se você está tentando chamar a atenção de alguém, as mensagens para enviar no WhatsApp podem ser um ótimo “empurrãozinho” para que isso aconteça.

Isso porque algumas frases são capazes de despertar sentimentos profundos e, de quebra, fazer a outra pessoa ficar com muita vontade de te ver na mesma hora.

Pensando nisso, leia a matéria até o final e saiba quais são essas mensagens.

6 mensagens para enviar no WhatsApp e fazer a outra pessoa ficar com vontade de te ver

1. Preciso conversar com você

Pode até ser um golpe baixo, mas essa frase fará com que o outro queira te ver no mesmo momento. Afinal, quem é que não fica curioso para saber o conteúdo de um assunto assim, não é mesmo?

2. Tenho uma fofoca quente

Querendo ou não, as fofocas são um ótimo jeito de ocupar o pensamento da outra pessoa e fazê-la ficar com você no pensamento. Mesmo que você não tenha nada importante, tente apostar nessa frase para garantir a atenção do outro.

3. Estou louco de saudade

Assumir que está com saudade da pessoa é mais uma forma de fazê-la ficar com você na cabeça durante todo o momento e até retribuir o sentimento.

4. Comprei algo para você

Experimente utilizar essa frase e veja como o outro ficará querendo te encontrar no mesmo dia. Convenhamos, quem é que não gosta de receber um presente, não é verdade?

5. Contando as horas para te ver de novo

Outra forma de conquistar a atenção daquele usuário é essa. Assim, a pessoa ficará feliz em saber que você pensa nela e poderá ficar bastante empolgada para te encontrar novamente.

6. Minha maior vontade hoje está sendo te ver, te abraçar e te beijar

Por fim, embora seja clichê, essa é mais uma das mensagens para você apostar. Apesar de simples, ela é bastante romântica e vai fazer com que o outro fique com você na cabeça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!