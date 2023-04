Homem que ganhou R$ 21 milhões na loteria e perdeu tudo conta como ficou pobre novamente

Um homem ficou multimilionário no auge dos 30 anos e explicou, recentemente, como foi perder tudo após os maus investimentos, além de gastos imprudentes.

John Roberts foi contemplado com £ 3,5 milhões (cerca de R$ 21,7 milhões) no ano de 1998. Atualmente, com 55 anos e completamente falido, o escocês revelou como foi enfrentar a história e quais as situações que ele mais se arrepende.

Segundo o apostador, quando descobriu que estava rico, quis se mudar com a parceira para uma mansão, adquirir carros de luxo e investir o restante em negócios.

Então, John iniciou uma parceria com alguns conhecidos e acreditou ser sócio de um pub. Posteriormente, descobriu que foi enganado e que não havia nada registrado no nome dele.

Depois deste golpe, o escocês também começou a ser buscado pela Justiça, por cometer vários crimes automobilísticos (com os carros velozes que adquiriu). Sem pagar nenhuma multa, dois mandados de prisão foram emitidos contra ele.

Foi então que as coisas começaram a desmoronar para o ganhador. A antiga esposa pediu o divórcio e levou boa parte da riqueza e, sozinho e procurado pelas autoridades, John passou por dificuldades.

Inclusive, precisou recorrer a um hotel para dormir e acabou gerando outra dívida de quase R$ 249 mil. Logo, atrasos de aluguéis e falta de pagamento de impostos também geraram outra série de problemas para o homem.

Atualmente, vivendo uma vida bem diferente e simples, John confessa se arrepender de ter confiado nas pessoas e gasto com superficialidades.