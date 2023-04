Preso jovem que tentou estuprar adolescente que estava a caminho da escola em Goiânia

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu na quinta-feira (27) um jovem, de 23 anos, por tentativa de estupro de uma adolescente, de 16, no Setor Parque Tremendão, em Goiânia.

Segundo a corporação, o crime foi realizado no dia 18 de abril, por volta das 06h25, enquanto a jovem caminhava em direção a escola em que estuda.

Na ocasião, o homem trafegava pela via com uma motocicleta e, ao ver a menina, desceu do veículo e imobilizou a vítima por trás, tampando a boca dela e mandando que ela subisse na moto.

Nesse momento, a jovem começou a gritar, o que assustou o suspeito e o fez fugir do local. Todo o ocorrido foi filmado por uma câmera de videomonitoramento.

De acordo com as autoridades, na gravação é mostrado que, minutos antes do ato, o homem estava aguardando alguma vítima passar pelo local, enquanto mexia na genitália.

Após a ação, a PC foi acionada e deu início às investigações, que conseguiram localizar o endereço do investigado.

Na residência dele, foram encontrados a motocicleta, o capacete e roupas utilizadas por ele no dia do ocorrido. Segundo a corporação, o homem possuía passagem pela polícia pelo crime de furto, praticado em dezembro de 2022.

Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Capturas. A Polícia agora segue investigando o caso a fim de verificar se há outras vítimas do rapaz.