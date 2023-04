Trabalhadores ficam intoxicados após vazamento de amônia em fábrica, em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira (28), o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado com urgência para atender uma ocorrência na fábrica da Itambé de Goiânia, localizada no Jardim Novo Mundo.

Ao Portal 6, a corporação informou que um caminhão tombou no interior da unidade, fato este que fez com que ocorresse um vazamento de amônia no local.

Segundo o registro, o gás teria feito deixado inúmeros trabalhadores intoxicados, no entanto, ainda não se sabe a quantidade exata de pessoas afetadas.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou a existência de uma única vítima, que já foi encaminhada para uma unidade de saúde.