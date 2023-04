Uber divulga a lista de itens que clientes não podem enviar pelo app

O Uber Flash é um serviço de entregas bastante útil para quem precisa fazer uma entrega rapidamente, sem precisar passar por transportadoras ou pelo Correios.

No entanto, muitos usuários ainda são surpreendidos por não saberem que existem itens que não podem ser enviados através da funcionalidade.

Para ajudar estes “desavisados”, a Uber disponibiliza no site oficial uma série de recomendações sobre o que pode ser transportado através do Flash.

Em primeiro lugar, a empresa destaca que itens proibidos por lei são vedados dentro da modalidade. Além disso, o objeto deve ter valor máximo de R$ 500.

Também não é permitido o transporte de animais, bebidas alcoólicas, medicamentos e materiais perigosos (itens perfurantes, por exemplo).

O Flash também determina um limite de peso de acordo com o veículo que será utilizado para o serviço.

Se for um carro, o item poderá ter até 20 kg e será transportado no porta-malas. Se for uma moto, esse limite é de 10 kg, e o objeto será guardado na bag (as mochilas dos motociclistas).

A Uber orienta para que os usuários usem o chat do aplicativo para conversar com o parceiro e fornecer mais orientações sobre a entrega.

Quem solicita a viagem precisa informar os dados de quem vai receber ou entregar o item, para que os envolvidos tenham acesso às informações da viagem e ao mapa do trajeto, atualizado em tempo real.

Além disso, as duas partes também recebem alertas em seus smartphones quando a entrega está se aproximando e, se necessário, o entregador poderá entrar em contato com ambos por mensagem ou ligação dentro do app.