Últimos dias para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil em Goiás; saiba como

Os estudantes de Goiás têm até o próximo domingo (30) para realizar o cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE) – programa que oferece gratuidade no serviço de transporte público coletivo aos alunos que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados.

Ao todo, de acordo com o Governo do estado, 88.734 estudantes da região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis já fizeram o procedimento e a expectativa é que 90 mil alunos realizem o processo até o fim do prazo.

Para alunos da capital e região, a ação pode ser realizada de forma online por meio do site www.juventude.go.gov.br. A retirada deve ser agendada pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/ e acontecerá na unidade do Vapt Vupt em até 15 dias.

Já em Anápolis, a ação deve ser feita na sede da Urban, localizada na Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esporte, que fica na Rua General Joaquim Inácio.

Os candidatos que estejam com cadastro negado devido à falta de documentos como comprovante de matrícula, CPF e RG, podem fazer a adequação das informações até o dia 31 de maio.

Vale lembrar que o PLE está vigente nos municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.