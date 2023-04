Veja o que ficará aberto e fechado em Anápolis no feriado do Dia do Trabalhador

Se tem uma coisa que o anapolino já está se acostumando é aproveitar os momentos de descanso proporcionados por um bom feriado emendado. No entanto, juntamente com a folga vem também algumas mudanças no funcionamento dos estabelecimentos de Anápolis, sendo necessário ficar atento.

Assim, na segunda-feira (1º), por ser celebrado o Dia do Trabalhador, diversos locais estarão com as portas fechadas, com exceção para os serviços essenciais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), durante o período a população que precisar de atendimento médico poderá procurar pela UPA Pediátrica Drº Lineu Gonzaga Jaime, no caso das crianças, ou pela UPA Dr. Alair Mafra Andrade, localizada no bairro Vila Esperança. Vale ressaltar que ambas as unidades são 24h.

Aqueles que precisam de algo do comércio varejista devem aproveitar o final de semana. Isso porque as lojas estarão de portas abertas normalmente nesta sexta-feira (28) e no sábado (29), no entanto, segunda-feira (1º) todas permanecerão fechadas.

Além disso, quem precisar dos serviços oferecidos pelo Vapt-Vupt terá que aguardar até a terça-feira (02), já que no Dia do Trabalhador, não haverá expediente.

Por fim, os anapolinos que gostam de aproveitar o feriado para passear nos shoppings da cidade poderão desfrutar apenas da praça de alimentação. Tanto no Anashopping como no Brasil Park Shopping, as lojas e quiosques estarão com as portas fechadas, enquanto as praças de alimentação vão funcionar das 11h às 22h.