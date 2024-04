Esposa de policial de Anápolis que morreu em acidente faz homenagem emocionante: “juntos até depois do fim”

Além de lamentar a tragédia, ela destacou as qualidades do militar enquanto esposo e também como pai

Samuel Leão - 25 de abril de 2024

Anapolino estava entre as vítimas fatais de grave acidente. (Foto: Reprodução)

Lara Ribeiro, enfermeira especialista em urgência e emergência, “abriu o coração” nas redes sociais e fez uma última homenagem ao marido, o subtenente anapolino Gleidson Rosalen Abib, de 34 anos. Ele estava entre as quatro vítimas fatais do grave acidente que aconteceu na BR-364, na noite desta quarta-feira (24).

Com os sentimentos à flor da pele, ela relembrou conversas com o militar, lamentou o trágico acontecimento e fez votos de amor eterno.

“Você disse que sexta estaria aqui, iria almoçar com seu pai e buscar o Théozinho [filho deles] na escola. Você me disse ontem que me faria a mulher mais feliz do mundo e hoje me deixa assim? Sem dar tchau, sem um abraço, um beijo”, expressou.

Lamentou a surpresa do acontecimento, relembrando o carinho que o marido tinha pelo filho e pelo pai. Ainda na publicação, ela também agradeceu a Deus pela oportunidade que teve de conviver com Gleidson.

“Hoje, por um momento, eu agradeci a Deus por ele ter emprestado esses anos, que foram os mais lindos e sensacionais de nossas vidas. Você me fez ver a vida de uma maneira mais leve, sempre sensato, sempre dedicado em tudo que faz, cuidadoso, amoroso”, relatou.

O desabafo se encerrou com a promessa: “Como sempre dizíamos, para sempre juntos, até depois do fim. Eu te amo”. A homenagem também tocou outras internautas, que prestaram apoio à Lara.

“Força, minha amiga. Deus é contigo e com o Theo”, comentou uma amiga.

“Inacreditável! A notícia que nunca esperamos. Quando vi só pensei na sua dor. Deus tenha compaixão e te traga muita força, traga consolo”, disse mais uma.

O acidente

Na noite desta quarta-feira (24), um caminhão teria tombado sobre uma viatura do Comando de Operações de Divisas (COD), deixando quatro militares mortos na BR-364, na altura do município de Caçu, região Sul de Goiás.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação teria ocorrido na altura do km 90 da rodovia. Assim, quatro policiais morreram no local — sendo que um deles foi levado em estado grave para um hospital da região, mas não resistiu.

As vítimas foram os policiais Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, Diego Silva de Freitas, Gledison Rosalen Abib e Luziano José Ribeiro Júnior.

Autoridades e o comando da Polícia Militar de Goiás (PMGO) prestaram condolências. O governador Ronaldo Caiado (UB) decretou luto oficial de três dias no estado, em homenagem às vítimas.