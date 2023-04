Alunos de colégio militar em Anápolis fazem surpresa para professor e vídeo viraliza

Quando saiu para trabalhar esta semana, o professor Lucas Pedro jamais poderia imaginar a surpresa que os alunos da turma de terceiro ano em que ministra aulas no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) César Toledo estariam preparando para ele.

O docente de língua portuguesa foi surpreendido com o pedido da turma 3ª série G, para que fosse padrinho de formatura dos jovens ao final do ano. O momento ainda contou com preparação especial digna das contratações mais badaladas de times da Champions League.

Nas imagens, compartilhadas pelo professor e alunos nas redes sociais, é possível ver toda a turma abrindo caminho para o professor, que é escoltado por “seguranças”, até assinar o contrato e posar para os fãs.

Ao final, após uma salva de aplausos, a contratação do “jogador caro” foi efetivada, e toda a torcida comemorou de pé o novo padrinho de formatura da turma.

Ao Portal 6, o Lucas garantiu que a ideia foi totalmente dos alunos e que foi pego totalmente de surpresa, apenas seguindo a onda do momento.

“Os meninos são muito criativos e determinados. Ademais, como é próprio do perfil dos nossos alunos, são extremamente gentis e atenciosos. Na ocasião, não cogitei que estivessem ‘tramando’ um evento com aquele teor e aquela dimensão. Por isso, a surpresa foi tão boa e saborosa”, disse.

“Com muito afeto e muita gratidão, a turma, por meio de um contrato personalizado e com jargões do dia a dia de nosso convívio, mostrou o quanto sou especial para ela e o quanto já aprendemos juntos”, completou.