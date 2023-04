É assustador o quanto de dinheiro Virginia Fonseca pode ter ganhado com um único vídeo em 24h

Um perfil no TikTok pode ter desvendado o quanto de dinheiro a influenciadora Virginia Fonseca ganhou com um único vídeo no YouTube em menos de 24 horas.

O usuário Thyago Guimarães, especialista em criação de conteúdo para internet, explicou que a plataforma paga os produtores de vídeos de acordo com o número de visualizações que a postagem obtém.

Esse valor varia de 03 a 32 dólares a cada mil reproduções, de acordo com a quantidade de anúncios que aparacem na publicação e o lance que os anunciantes dão para serem veiculados no canal.

“Como ela tem bastante audiência, provavelmente ela vai estar lá na cabeceira, no topo de monetização, porque muita gente vai querer anunciar dentro do canal dela”, afirmou Thyago.

Tendo como referência uma captura de tela do vídeo intitulado “Dei um avião de presente para o meu marido!!”, que somava 636 mil visualizações em 24h, o usuário faz as contas usando uma calculadora digital.

Assim, Thyago calculou que Virginia Fonseca ganhou $ 20.352 nesse intervalo de tempo e multiplica por cinco, chegando à quantia de R$ 101.760.

Levando-se em conta o valor do câmbio desta quinta-feira (27), em que o dólar americano estava valendo R$ 4,98, esse total se traduz em R$ 101.352,96.