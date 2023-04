Motociclista morre após bater em outra moto e ser atropelado por caminhão

Um motociclista acabou morrendo na manhã deste sábado (29), após colidir com outra moto na BR-153, em trecho que passa por Aparecida de Goiânia, rumo a Hidrolândia.

Conforme apuração do Portal 6, a vítima tinha 54 anos e se deslocava junto a um grupo de outras quatro motocicletas e se deslocavam no sentido Goiânia-Itumbiara.

Porém, enquanto passava pelo km-516 da rodovia, o condutor acabou se chocando com a traseira de um dos companheiros e se desequilibrou, caindo no meio do asfalto.

Um caminhão, que vinha logo atrás, não teve chances de desviar e passou por cima da vítima, que morreu antes mesmo do socorro chegar.

Na hora, o motorista do veículo de cargas, de 37 anos, teria se assustado e não parou para prestar socorro. No entanto, ele foi até ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicar a ocorrência.

O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Cabe agora à Polícia Civil (PC) realizar a apuração da ocorrência.