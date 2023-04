Passageiro é preso após entrar em carro de aplicativo e PRF flagrar caixas misteriosas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 21 kg de pasta base de cocaína que estava sendo transportada dentro do carro de um motorista que trabalha com aplicativo de carona.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (28), próximo à BR-153, na região do Jardim Guanabara, em Goiânia. Tudo começou quando uma viatura deu voz de parada para o condutor do veículo.

Os agentes suspeitavam que a situação poderia se tratar de um transporte clandestino e foram conversar com o motorista, para averiguar o que estava acontecendo.

Porém, enquanto checavam a condição do condutor, o passageiro que ele levava, que estava no banco de trás, deu sinais de nervosismo e jogou o celular que usava no assoalho do carro, tentando esconder o aparelho.

Os policiais perceberam a atitude como suspeita e interrogaram o homem, de 30 anos. Após dar algumas informações contraditórias, o suspeito confessou o que estava acontecendo.

O passageiro afirmou que estava indo até o setor Campinas para fazer a entrega de dois pacotes que havia recebido, destinados a uma pessoa desconhecida que iria receber o conteúdo.

Ao abrir as caixas, os agentes descobriram 21 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 21 kg do material para fabricação do entorpecente.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes, para a tomada dos devidos procedimentos.

Durante a entrevista com os policiais, o motorista conseguiu provar que trabalhava legitimamente e não estava envolvido na situação. Assim, ele acabou sendo levado para a delegacia, mas na condição de testemunha.