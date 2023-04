Muito além de um mero meio para troca de mensagens, o WhatsApp é capaz de oferecer outros recursos poderosos que podem ajudar no seu dia a dia. Essas funções do WhatsApp ainda são bastante desconhecidas, mas ajudam a quebrar um galho durante a rotina.

Ficou curioso (a) para saber quais são esses recursos? Leia a matéria até o final e conheça-os.

3 funções do WhatsApp que são poderosas e pouca gente usa

1. Imagens em qualidade alta

Você sabia que é possível enviar imagens do seu celular em alta qualidade no WhatsApp? Pois é. Ao contrário do que muita gente acha, é possível manter o mesmo padrão nas imagens mesmo enviando-as pelo aplicativo.

Para que isso seja possível, basta ir até a opção “Configurações” e, logo em seguida, clicar na aba que apresenta a frase “Armazenamento e dados”. Depois, é só selecionar a opção “Qualidade do arquivo de mídia” e clicar na opção “Qualidade alta”.

2. Borrar imagem

Ao inves de recorrer a outros aplicativos para conseguir borrar uma fotografia, é possível realizar a ação de forma rápida com apenas alguns cliques na plataforma.

Para isso, basta selecionar a imagem que você deseja editar e envia-la para alguém. Antes de finalizar o envio, clique no pincel, localizado no lado direito na parte superior, e vá na última opção do pincel. Assim você conseguirá borrar uma informação que não quer que apareça.

3. Criar um link

Por fim, uma das funções do WhatsApp que é bastante poderosa é essa. É possível criar um link para qualquer WhatsApp em um piscar de olhos.

É só digitar wa.me/o prefixo do país em que você está (no Brasil é 55), o DDD do seu estado sem o zero e o seu número completo. Após isso, é só da enter que você será encaminhado até a conversa que você criou com esse link.

