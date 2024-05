A frequência correta que o ventilador de teto deve ser limpo

Essa limpeza nas alturas deve ser feita de forma periódica para manter sua saúde em segurança

Anna Júlia Steckelberg - 03 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/DESCONTÃO do Rei)

Manter o seu ventilador de teto sujo pode ser um verdadeiro vilão para a sua saúde!

O acúmulo de poeira e ácaro nas hélices e grade do eletrodoméstico pode fazer esses germes se espalhar por toda sua casa, voando através do vento.

Bom e limpar esse item pode ser um verdadeiro desafio, porque dependendo do jeito, ou a sujeira fica mais grudada, ou ele está muito no alto, ou as peças nos impedem de fazer uma limpeza mais precisa.

Além do mais, ainda é comum ignorarmos completamente essa limpeza, já que o aparelho sempre está ali no teto e fora do nosso caminho no meio de uma faxina.

Pensando nisso, hoje trouxemos um passo a passo para limpar esse eletrodoméstico e a frequência que isso deve ser feito! Colhemos informações do portal online Mundo em Revista. Se liga!

A frequência correta que o ventilador de teto deve ser limpo:

Você vai precisar de dois itens: um limpador multiuso e óleo de peroba.

A limpeza é simples! Primeiro, agrupe os produtos químicos e arranje uma boa escada. Evite usar banquinhos ou cadeiras, porque podem trazer instabilidade e causar quedas.

Sendo assim, passe o multiuso por todo ventilador, por meio de um pano seco.

Neste momento, passe o pano por todas as pás, caso necessário, utilize uma escova ou esponja para tirar o grosso.

Lembre-se de trocar o pano quando ele ficar muito sujo.

Com tudo limpinho, agora é a hora de passar o óleo.

Umedeça um pano seco e limpo com a fonte de gordura e passe por todo ventilador. Cuidado com o motor!

O óleo vai agir como um impermeabilizante da superfície, impedindo que a sujeira e poeira grude novamente no ventilador.

Além disso, vai ainda proporcionar um brilho maior em todo equipamento.

E pronto! Ventilador novinho e em folha!

Ok, mas de quanto em quanto tempo fazer essa limpeza nas alturas?

Segundo o site, essa limpeza pode variar, mas é aconselhável fazer a cada 15 dias, dando uma atenção especial em meses mais secos, quando a poeira tende a se acumular mais rapidamente.

