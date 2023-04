Motorista de app fica sem acreditar no que a passageira fez após ele ligar o ar para desembaçar os vidros

Um motorista de aplicativo viralizou após comentar o mais recente absurdo que vivenciou durante a corrida com uma passageira. O caso tem rendido bastante comentários.

Guilherme Yoshikawa explicou, vem vídeo no Instagram, que ingressou na plataforma há pouco tempo, porém segue vivenciando diariamente inúmeras situações atípicas.

O jovem contou que, desta vez, estava chovendo e ele preferiu ligar o ar-condicionado para não embaçar os vidros fechados. O problema foi a atitude que a cliente teve durante o trajeto.

O motorista relembrou, impressionado, que a mulher deixou escapulir um pum, em alto volume, e continuou digitando no celular normalmente.

“Eu olhei para trás e ela estava mexendo no celular, como se estivesse no sofá da casa dela. Sua peidorreira”, comentou Guilherme, ainda indignado com o caso.

Nos comentários, muitos internautas se divertiram com a história e reforçaram que, verdadeiramente, acontecem muitos casos bizarros com motoristas. “Sei bem como é isso, irmão”, disse um. Veja!