Entenda por que é recomendado colocar absorvente limpo no ventilador

Ideia viralizou nas redes sociais e ganhou muitos adeptos

Magno Oliver - 29 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / dicas.valiosas01)

Época de fim de ano, friozinho chegando, chuvas por todo canto, casa abafada e nada mais aconchegante que um cheirinho caseiro para aromatizar todos os ambientes.

Assim, nada mais bacana que preparar um perfumador caseiro de ambiente com itens que você tem em casa, como um ventilador, por exemplo.

Dessa forma, um truque caseiro para perfumar ambientes de forma prática e econômica viralizou na internet e virou trend nas redes sociais. Com um ventilador e um sonho, você pode deixar sua casa cheirosa e refrescante.

O perfil no Instagram da @dicas.valiosas01 bombou nas redes sociais e virou trend na internet com uma moda viral que intrigou muita gente.

De repente, as pessoas começaram a usar absorvente limpo dentro da hélice do ventilador para refrescar a casa e fazer um cherinho caseiro muito bom.

A receita do tutorial é bem tranquila e utiliza itens comuns que você tem em casa. Primeiro, mergulhe um absorvente limpo em uma mistura de amaciante diluído em água ou amaciante puro mesmo.

Depois disso, adicione alguns pedaços de cravo da Índia dentro do absorvente para intensificar o aroma. Feito isso, fixe o absorvente atrás das hélices do ventilador com cuidado, evitando que ele entre em contato direto com as pás.

Enquanto o ventilador gira, o ar carrega o perfume do amaciante e dos cravos, espalhando o cheiro pelo ambiente. Segundo os relatos, o truque funciona melhor em espaços pequenos ou medianos e pode ser ajustado de acordo com a quantidade de amaciante utilizada.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Gustavo (@dicas.valiosas01)

