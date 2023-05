Preta Gil fala sobre os próximos passos do seu tratamento: ‘Tem uma cura me esperando’

Preta Gil, 48, resolveu contar para seus seguidores sobre uma nova fase que irá passar no tratamento contra o câncer no intestino. A cantora postou um vídeo neste domingo (30) contado ter feito alguns exames em São Paulo nos últimos dias e lá também conheceu o cirurgião que irá realizar uma futura cirurgia no seu processo de cura da doença, diagnosticada no início deste ano.

“Estou aqui depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura”, começou. “Fui a São Paulo para fazer exames e conheci o cirurgião que vai me operar futuramente. Conheci outros médicos que vão colaborar de forma muito boa para meu tratamento no futuro.

A cantora também contou que irá fazer radioterapia e quimioterapia oral a partir da próxima semana. Ela não escondeu o entusiasmo. “Estou muito esperançosa e com muita certeza de que esse tratamento vai ser bem-sucedido. No final dessa estrada, tem uma cura me esperando”, disse.

Preta Gil fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs. “Vim aqui como eu prometi para vocês. Sempre que eu puder, que eu estiver me sentindo bem, venho conversar com vocês para vocês verem que eu estou bem. Foi uma semana muito boa, que eu mais uma vez dei passos muito importantes em direção à cura”, comentou a filha de Gilberto Gil.

No final do vídeo, a cantora surpreendida com a irmã, Bela Gil, dizendo que a ama. “Olha para o lado da pessoa que você está e diz que a ama, hoje, aqui, agora. Não espere o dia de amanhã. É isso que vale na vida, a gente se amar”, concluiu.

Recentemente, Preta afirma que ficou internada por conta de um quadro grave de septicemia, infecção generalizada. Em meio ao tratamento, a cantora lidou também com rumores sobre uma possível separação de Rodrigo Godoy, seu marido.

“Tomei conhecimento e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira”, desabafou.