O filme disponível na Netflix que é impactante e vai fazer você chorar

Com cenas fortes e emocionantes, este longa vai conquistar seu coração, além de te arrancar lágrimas

Ruan Monyel - 09 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Com um catálogo diversificado, a Netflix tem produções de todos os gostos, mas existe um filme impactante e emocionante que, com certeza, vai fazer você chorar.

Essa obra cinematográfica, baseada em uma história verídica, nos leva a uma jornada emocional intensa, mas com acontecimentos que nos enchem de emoção e esperança.

Algumas produções são capazes de nos marcar profundamente, e este filme consegue conquistar o coração dos telespectadores que o assistem.

Sabe quando ficamos horas procurando um filme na Netflix e não encontramos “nada de interessante” para assistir? Essa dica vai poupar seu tempo, além de trazer uma linda mensagem de esperança.

“O Menino que Descobriu o Vento” é uma obra cinematográfica inspiradora, baseada na história real de William Kamkwamba, que vai fazer você chorar litros.

Este filme dirigido e estrelado por Chiwetel Ejiofor, nos transporta para Malawi, um país africano assolado pela pobreza e pela escassez de recursos básicos.

A trama gira em torno de William (Maxwell Simba), um jovem cheio de determinação, que vive em condições extremas de fome e sede.

Mas mesmo com todas as adversidades, William encontra uma maneira de ajudar a comunidade, quando uma seca prolongada ameaça a sobrevivência de sua aldeia.

Com a ajuda de um livro da biblioteca local, mesmo com a desaprovação do próprio pai, o jovem usa a física para salvar a vida daqueles que o cercam.

“O Menino que Descobriu o Vento” é uma linda história sobre perseverança, mas também sobre a difícil realidade enfrentada por milhões de pessoas.

O longa nos leva a refletir sobre o acesso à recursos básicos através da história de William Kamkwamba, com cenas lindas que vão fazer você chorar.

“O Menino que Descobriu o Vento” é um lembrete de que com perseverança podemos alcançar feitos inimagináveis. Veja o trailer:

