O deputado estadual Amilton Filho (MDB) confirmou ao Portal 6 que Anápolis ganhará mais um colégio estadual construído do zero.

A unidade escolar será construída no Conjunto Filostro Machado, bairro da região Leste de Anápolis. Segundo o parlamentar, as obras começarão no segundo semestre.

A região foi escolhida estrategicamente para resolver o déficit estadual de vagas em colégios. A área para a construção do colégio já está disponibilizada pelo município.

“No Filostro Machado vamos resolver um déficit do estado com essa região da cidade, que é maior que muitos municípios goianos e não tem um unidade como se deveria. Será um grande presente para todos os moradores”, explicou Amilton.

A construção do colégio já está no plano de obras da Secretaria de Estado da Educação para ter início ainda em 2023. Após a licitação, a previsão é de que a ordem de serviço seja dada até o final do ano.