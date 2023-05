Manifestantes saem as ruas em Goiânia contra Projeto de Lei das Fake News

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta segunda-feira (1º), foi marcado por manifestações em Goiânia.

Na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, e na Praça Cívica, no Centro da capital, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram um ato contra o Projeto de Lei das Fake News (PL 2630).

Um dos participantes da manifestação é o deputado federal Gustavo Gayer (PL). Ele já teve as redes sociais suspensas pelo compartilhamento de notícias falsas.

Em tramitação na Câmara dos Deputados, os manifestantes defendem que a matéria está institucionalizando a “censura” na internet.

O Projeto de Lei propõe a regulamentação das redes sociais e plataformas digitais com o intuito de frear a disseminação de notícias falsas na internet.

Os manifestantes também saíram em defesa do ex-comandante das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), coronel Benito Franco.

Ele foi preso pela Polícia Federal (PF) por participar dos atos que culminaram na invasão dos três poderes, em Brasília, no dia 08 de janeiro.