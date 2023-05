Moradores do Anápolis City vencem guerra e Câmara Municipal não será construída no bairro

Em entrevista na manhã desta terça-feira (02), o presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula (PV), informou à imprensa que a Câmara Municipal não será mais construída no Anápolis City.

Conforme o vereador, ele foi demovido da ideia após ser chamado para uma reunião com promotores do Ministério Público.

No encontro, ele teria ouvido que a insistência no projeto levaria o caso à uma judicialização.

A intenção de construir uma sede própria para o poder Legislativo, no entanto, segue mantida pelo presidente da Casa.

O local ainda está sendo estudado pela Mesa Diretora.

Retrospecto

Essa não é a primeira guerra que os moradores do Anápolis City vencem.

Em batalha anterior, que terminou em 2017, eles conseguiram aprovar uma lei na Câmara Municipal permitindo o fechamento de ruas do bairro – que têm guaritas com guardas e segurança armada.

Na época, Leandro Ribeiro (PP) era presidente do Legislativo anapolino e o projeto que beneficiou o bairro também foi de autoria dele.

O Ministério Público, que era contrário, chegou a levar o caso para a Justiça visando garantir o direito de ir e vir de pessoas que não moravam no setor.

Agora, nesse novo conflito contra Domingos Paula, os residentes do Anápolis City contaram com o apoio do Ministério Público.