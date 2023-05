6 cavernas em Goiás que são um ‘colírio para os olhos’, mas pouca gente sabe

Quem pensa que em Goiás as únicas opções para curtir o final de semana ou feriados são clubes, pesque pagues e lagos, está enganado. Para quem busca uma aventura diferente, o estado abriga um dos maiores complexos de cavernas da América do Sul.

Durante um passeio pelas atrações, é possível vislumbrar belezas naturais ideais para quem gosta de praticar ecoturismo.

Então, se você é uma das pessoas que já está de olho no passeio, veja algumas opções de cavernas que existem em Goiás e são um verdadeiro ‘colírio’ para os olhos.

1. Buraco das Andorinhas

Conhecido pela água translúcida que ronda a atração e pelo cenário digno de filme, o Buraco das Andorinhas é o ponto ideal para quem quer se aventurar nas cavernas pela primeira vez.

O ponto turístico fica localizado na cidade de Formosa, que fica na região Sudeste em Goiás. Além do cenário de impressionar, é possível realizar trilha, flutuação e até rapel, sendo o último no valor de R$ 125 (à vista) e R$ 135 (crédito).

Para fazer uma visita no local é necessário fazer uma reserva no site da Itakamã Ecoturismo. O ambiente é aberto ao público aos sábados, domingos e feriados.

2. Caverna Escaroba

Outra opção também localizada na cidade de Formosa, em Goiás, é a Caverna Escaroba. A área é repleta de formação rochosa, o que dá um aspecto um tanto desafiador para os visitantes.

No local, é possível se aventurar com os 20 metros de rapel, além da travessia de aproximadamente 200 metros e da trilha.

Para aproveitar o pacote completo, que inclui equipamentos de segurança, entrada e rapel, o valor cobrado é de R$ 80 até R$ 120. A visitação acontece aos sábados e domingos.

3. Caverna da Angélica

Com 17 quilômetros de extensão e repleta de estruturas rochosas cobertas como estalactites e estalagmites, a Caverna da Angélica é mais um ‘colírio’ escondido em Goiás.

Não é atoa que a atração é considerada uma das maiores do Brasil. Para adentrar no ambiente, é necessário atravessar uma praia fluvial – o que aumenta ainda mais a beleza do local.

O ambiente fica localizado dentro do Parque Estadual de Terra Ronca, na cidade de São Domingos, e os interessados em visitar devem desembolsar um valor de R$ 30 para a entrada. A visitação está disponível todos os dias da semana.

4. São Mateus

A caverna São Mateus, também localizada no Parque Estadual de Terra Ronca, é mais um dos exemplos de complexos com paisagens belas que o estado possui.

A atração é conhecida por ser uma das maiores formações rochosas do Brasil devido aos seus quase 24 km de extensão.

O valor da entrada no local é de R$ 30 e recomenda-se a contratação de um guia para a realização do passeio.

5. Buraco das Araras

Com quase 500 metros de circunferência, 160 metros de diâmetro e 100 metros de profundidade, o Buraco das Araras é um dos passeios que promete ficar guardado na memória para sempre.

A atração está localizada dentro de uma fazenda particular, no município de Formosa, e é responsável por abrigar revoada de maritacas no local.

Além das aves, o ambiente é responsável por conter várias trilhas que levam até uma caverna com um rio subterrâneo.

Para acessar o ambiente, é necessário ir até a saída do norte, pela BR-020, e desembolsar um valor de R$ 92, para adultos, e R$ 78, no caso de menores de idade.

A visita deve ser agendada de forma prévia por meio do site Aguas Turismo.

6. São Bernardo

Outra gruta do Parque Estadual de Terra Ronca que é digna de destaque é a São Bernardo. A atração possui uma descida íngreme na entrada e, por conta disso, é necessário segurar nas cordas para continuar a descida pelo rio abaixo.

O lugar também possui uma trilha feita quase todo tempo dentro d’água, o que é capaz de deixar o cenário ainda mais charmoso.

O valor da entrada no local é de R$ 30 e recomenda-se a contratação de um guia para a realização do passeio.