Assim como a moda, música, filmes e artistas marcam e marcaram gerações, alguns nomes bastante comuns também foram uma grande tendência entre as pessoas de acordo com cada época.

Não há explicações diretas para isso, apenas que alguns pais foram influenciados por certos nomes que ficaram em alta por um tempo, seja por aparecerem em músicas, em cantores famosos, personagens e assim por diante.

6 nomes que todo mundo conhece alguém que têm, mas apenas alguns sabe o significado:

1. Davi

Começando nossa lista, Davi quer dizer “o amado”, “o querido”, “o predileto”. O nome tem origem do hebraico

Dawid e Dawídh, além disso, se consagrou durante o reinado de Davi em Israel, durante o século 10 a.C.

2. José

Com mais de 5,7 milhões de ‘Josés’ no Brasil, esse nome significa “aquele que acrescenta”, “acréscimo do Senhor” ou “Deus multiplica”.

O nome tem origem no hebraico Yosef e foi muito comum entre os judeus na Idade Média.

3. Luís

Você, com certeza, deve conhecer algum Luís, seja em nome composto ou não.

A origem desse imponente nome vem da palavra germânica Hloddoviko, que une os elementos hlot ou hlut, que quer dizer “famoso, ilustre, célebre”, e wig, que significa “guerreiro”.

Logo, seus significados são “combatente glorioso”, “ilustre guerreiro” ou “célebre na guerra”.

4. Carolina

Sendo o diminutivo de Carla e o feminino de Carlos. Carolina, imponente, forte e, ao mesmo tempo, delicado, significa “mulher do povo”, “mulher doce”.

5. Mariana

Mariana significa “senhora soberana cheia de graça”, “mulher pura e graciosa”; “senhorinha soberana”, “a purinha”; “pertencente a Mário”, “descendente de Mário”.

6. Amanda

Por fim, Amanda indiretamente nos remete amor, não é mesmo? Isso não é por acaso! O significado do nome é “amável”, ou também “digno de amor”.

Amanda é uma variante do nome Amando, que vem da palavra latina Amandus, e significa digno de amor. Quanto amor, né?

