Motorista de aplicativo conta por que terá de pagar R$ 400 para o Detran

"Aqui em Brasília eles não perdoam pelo que estou percebendo, hein!", diz o motorista

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @uberhistórias)

Um motorista de aplicativo levou um grande prejuízo ao andar pelas ruas de Brasília com algo que muitos outros condutores também costumam usar.

Assim, um registro em tom de alerta viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas por ter sido causado por algo que ninguém esperava.

O perfil no Instagram do @uberhistorias publicou uma situação para lá de inusitada. O caso aconteceu com um motorista de aplicativo em um dia que deveria ser de muito trabalho.

Acontece que Lucas Dias contou a história de um amigo condutor que levou 2 multas simplesmente por ter película no carro.

Na publicação, o profissional conta que o Detran de Brasília multou ele 2x pelo mesmo motivo e em dias quase que seguidos, praticamente. Ambos colegas ficaram indignados com a situação.

“Foram 2 multas em menos de 10 dias. Duas multas de R$ 195,00 cada uma. 10 pontos na carteira. R$ 400,00 de prejuízo”, relatou o condutor.

Diante da situação um tanto preocupante, o motorista de aplicativo decidiu que vai tirar a película do vidro do carro e, preocupado, Lucas disse que fará o mesmo.

Por fim, confira o vídeo completo da história:

