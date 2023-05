Estudantes que moram próximo de colégios militares em Goiás podem passar a ter prioridade nas vagas

Foi aprovado nesta quarta-feira (03), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Projeto de Lei que dá prioridade na matrícula a estudantes que moram próximos dos Colégios da Polícia Militar de Goiás (CEPMG’s).

Proposto por Wilde Cambão (PSD), líder do Governo na Alego, a matéria dá preferência para os alunos que morem no bairro onde ficam sediadas as unidades.

Desta forma, caso todas as vagas não sejam preenchidas, será realizado um sorteio dos lugares remanescentes para os alunos que vivam mais distantes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), atualmente Goiás conta com 59 CPMG, em 45 municípios do estado. A maior parte das unidades estão em Goiânia (07), Aparecida (04) e Anápolis (04).

Agora, o texto segue para apreciação do governador Ronaldo Caiado (UB), que pode sancionar ou vetar.