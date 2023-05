Identificado homem que morreu atropelado enquanto atravessava rua, em Goiânia

Foi identificado como Paulo Zimmer Pereira, de 45 anos, o homem que morreu no final da tarde desta quinta-feira (04), no Setor Grajaú, em Goiânia, após ser atropelado por um caminhão.

O Portal 6 apurou que ele estava atravessando uma avenida do bairro quando foi atingido pelo veículo que vinha na contramão da via. Com o impacto, o homem caiu na rua, próximo do canteiro central.

O motorista ficou no local por alguns minutos, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM), deixando o caminhão ao lado do corpo.

Policias da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) identificaram posteriormente o proprietário do veículo, um homem de 47 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas pôde constatar o óbito da vítima. A Polícia Científica realizou a perícia no lugar do acidente.

A morte será investigada pela DICT.