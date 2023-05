Goiânia e Anápolis têm Dia D de vacinação contra a gripe; veja onde receber as doses

Neste sábado (06), Goiânia e Anápolis realizam o “Dia D” da vacinação contra a gripe.

Na capital, a campanha tem início às 08h com término às 17h. Ao todo são 67 locais de imunização, sendo 62 salas e cinco escolas municipais.

Já em Anápolis, o horário será das 08h às 16h, em todas as unidades de saúde do município, incluindo os quatro distritos e o povoado de Branápolis.

Em Goiânia, as escolas que vão participar do “Dia D” são a Escola Municipal Dona Belinha, na Vila Isaura, Escola Municipal Bárbara de Souza Morais, no Jardim Novo Mundo, Escola Municipal Nossa Senhora da Terra, no Jardim Curitiba.

Ainda haverá vacinação na Escola Municipal Professor Trajano de Sá Guimarães, no Parque Amazônia e Escola Municipal Ernestina Lina Marra, no Parque Industrial João Braz.

As unidades de saúde em Anápolis que participam do Dia D são a Dr. Ilion Fleury Jr, no Jundiaí, Maracananzinho

Boa Vista/Santa Isabel, São Carlos, Jardim das Américas, Recanto do Sol Vila Norte e Jardim Guanabara.

Também haverá imunização no Santa Maria de Nazaré, JK, Bairro de Lourdes, Tropical, São Lourenço, Jardim das Oliveiras, Jardim Suíço, São José, Vila Fabril, Paraíso, Vila União, Vivian Parque, Calixtópolis e São Vicente.

Outros locais que funcionarão neste sábado são as unidades do Munir Calixto, Vila Formosa, João Luiz de Oliveira

Arco Verde, Arco-Íris, Dom Manoel, Calixtolândia, Vila Esperança, Filostro Machado e Santos Dumont.

Por fim, o público pode se vacinar no Santo Antônio, Maracanã, Alexandrina, Bandeiras, Anexo Itamaraty, Adriana Parque, Parque dos Pirineus e Abadia Lopes da Fonseca e nos distritos de Goialândia, Interlândia, Souzânia, Joanápolis, Branápolis.