IFG disponibiliza vagas gratuitas para curso técnico em cozinha

Para os goianos que desejam se profissionalizar de maneira gratuita, o Instituto Federal de Goiás (IFG) está com 36 vagas disponíveis para curso técnico em cozinha, que será aplicado em Goiânia.

As oportunidades são voltadas para jovens e adultos, não havendo a necessidade de portar diploma do ensino médio para se candidatar.

Acontece que as aulas ocorrem no período noturno, o que permite que os candidatos sigam normalmente com os estudos ou trabalho.

Os participantes serão preparados para desenvolverem habilidades nas etapas que envolvem a produção de alimentos e criação de cardápios e pratos. Além disso, também serão devidamente treinados para poderem atuar nas mais diversas etapas do processo de produção alimentícia.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 19 de maio e podem ser realizada de duas formas distintas, sendo presencialmente no Câmpus Goiânia ou online, por meio do site do IFG.

Na plataforma virtual basta preencher o formulário. Para ter acesso é só clicar em Estude no IFG, seguido pelo campo EJA – Educação de Jovens e Adultos. Por fim, em Seleções em Andamento.

Presencialmente, os atendimentos ocorrem nas terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 20 horas, na coordenação do curso técnico em Cozinha, que fica na sala S2-802 E. Para garantir as inscrições, os candidatos devem levar um documento oficial e original de identificação.

As vagas para o curso serão sorteadas e o sorteio está marcado para acontecer no dia 30 de junho, sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do IFG. Todavia, vale ressaltar que o resultado final sai somente no dia 04 de julho e o edital complementar com as datas das matrículas será divulgado apenas em 7 de julho.