Vídeo mostra momento em que criança de 4 anos é atropelada enquanto brincava na rua, em Anápolis

Garoto foi atendido pelo SAMU e encaminhado até a UPA Pediátrica

Davi Galvão - 18 de abril de 2024

Criança foi atropelada enquanto brincava na rua. (Foto: Reprodução/São Francisco News)

Bastaram apenas alguns segundos para que uma criança, de apenas 04 anos, que estava na calçada, corresse para o meio da rua, longe do olhar dos familiares e acabasse sendo atropelada e arremessada com o impacto, em Anápolis.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 09h, na Rua Barão de Cotegipe, região Central da cidade.

Imagens de câmeras no local flagraram todo o incidente. Na filmagem, é possível ver o momento em que o garoto, que brincava na calçada, saiu correndo para o meio da via, parando por alguns segundos na metade da travessia.

Foi neste momento que um veículo Ford Ka, que passava por lá no momento, não conseguiu frear a tempo e acabou acertando o pequeno, que, com a força do impacto, foi arremessado.

Apesar disso, logo após cair no chão, ele se levanta e tenta caminhar, mas um homem que estava no local rapidamente vai até ele e o carrega nos braços, até uma clínica, logo em frente à cena do acidente.

O motorista também desce do carro, para conferir o estado da criança e então volta ao veículo, para estacioná-lo em um lugar seguro, onde aguardou a chegada das autoridades.

Em entrevista à São Francisco News, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) afirmou que realizou um primeiro atendimento ainda no local e que, apesar das imagens, a criança apresentou apenas alguns ferimentos, na região frontal, e escoriações em um dos membros superiores e na região da coxa.

Após isso, o garoto foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perfil Pediátrico.